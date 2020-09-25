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螞蟻上市助攻區塊鏈物聯網

2020-09-25 列印
　　螞蟻集團即將啟動中港兩地上市，據內媒報道，集團首席執行官胡曉明於上海外灘大會上表示，集團上市後最重要的事為投技術，將重點投向區塊鏈、物聯網、風險管理、安全等領域；另外阿里巴巴（9988）以總價約33億元（人民幣，下同），增持申通快遞股份至25%。

  胡曉明在會上表示，科技是推動螞蟻業務每一次進化的最核心動力。他又提到，將於明天發佈基於螞蟻鏈技術的Trusple平台，其價值與16年前的支付寶擔保交易類似。

  胡曉明指出，一場金融科技所引發的數字變革，正於中國以至全球發生。

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