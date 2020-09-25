花旗推ETF平台免人手落單

花旗公佈，在港推出數碼ETF下單平台（ETF Order Portal），參與經紀商可在網上就由花旗負責行政管理的ETF，發出所有創設和贖回基金單位的下單指令，以取代本港現時仍普遍以人手傳真下單的作業方式。



花旗表示，該平台備有工作流程及實時交易狀況儀表版功能，可根據基金類型和市場進行設定。



此項服務建基於花旗在今年1月為香港ETF推出創設和分發ETF投資組合成份檔案（PCF）所採用的ACES技術，而PCF服務目前正根據亞太區各市場相應進行優化，從而在2021年於區內更多市場支援端對端的ETF服務。



