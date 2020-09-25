中環IFC外望——華晨傳私有急升 母企否認

路透社引述消息報道，遼寧省交通建設投資集團將牽頭私有化華晨中國（1114），消息傳出後，午後華晨中國股價曾一度急升12.3%，及後華晨集團否認私有化。



據其中兩名消息人士稱，是次私有化計劃吸引其他有政府背景的中國投資者參與，最早在今年第四季度啟動。但對於「遼寧交投在考慮牽頭私有化華晨中國」消息，華晨汽車集團表示未得到任何相關資訊，指出切勿被不實資訊誤導。受惠市場消息影響，華晨中國股價中午高見7.64元，超一個月高位，其後升幅收窄，收市報7.34元，逆市升逾6%，成交額為6.7億元。連帶同系A股金杯汽車(600609)股價升2.6%，收市報7.04元人民幣。



現時，華晨中國市值約46億美元（約358.8億港元），當中遼寧省交投集團擁華晨中國約12%股權。







傳加企BMO撤出港ETF市場



《金融時報》引述消息報道，加拿大資產管理公司BMO環球資產管理，擬撤出本港相關市場，旗下7隻ETF將出售予華夏基金（香港）。全球最大指數基金公司領航投資（Vanguard），8月宣佈撤出香港ETF市場。



消息稱，BMO環球資產管理正敲定將其香港上市ETF轉讓給華夏基金（香港）的條款。



據報道，BMO的所有ETF策略都難以募集大規模資產，7隻ETF累計僅募集到28.6億元，其中規模最小的BMO MSCI亞太房地產ETF，其資產總值僅819.2萬元。



BMO環球資產管理在香港管理一隻平衡型共同基金，其母公司蒙特利爾銀行（Bank of Montreal）在港有運營私人銀行，而兩者皆不會受影響。



高瞻







