科技股未止跌 港股全周瀉1219點

恒指再創近四個月新低，曾下降186點，終收報23235點，下滑75點，全日成交1167億元。港股全周跌1219點，連降四個星期。
內房股全線急挫
市場關注內房債問題，擔心恒大（3333）事件影響其他內房企業，內房股受壓。恒大跌9.46%；雅居樂（3383）走低6.67%；融創（1918）挫5.24%；寶龍地產（1238）挫4.66%；碧桂園（2007）跌3.87%。
其他恒大系重創，恒大汽車（708）插12.76%；恒騰（136）瀉19.05%，為表現最差科技成份股；持有恒大股權之華置（127）則挫4.47%。
「ATMX」拖累科指跌穿7000點，美團（3690）走低2.77%；小米（1810）下滑0.61%。藍籌股普遍向下。滙控（005）跌1.4%；中生製藥（1177）挫2.28%；藥明生物（2269）插2.53%。相反，中電（002）、煤氣（003）及友邦（1299）撐住大市，分別漲2.15%、1.62%和1.31%，當中中電發揮跌市靠穩作用，成為表現最好藍籌股。
中電逆市升跑贏藍籌
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑稱，港股投資氣氛偏差，恒指跌穿二萬四後，便向下尋找支持位，同時亦將一大批牛證「打靶」，他預料下月中美關係或再交惡，後市或進一步走軟，可能先行跌至23000點水平，回補5月底上升裂口。