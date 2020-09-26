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明源雲升86% 每手賺1.42萬

2020-09-26 列印
　　新股市場回勇，內房軟件解決方案供應商明源雲（909）首掛表現搶鏡，收市勁升86%，報30.7元，每手帳面大賺14200元，為今年第二多及史上第三多賺錢新股。明源雲昨日高開後已節節上升，最多漲94%，收市仍較上市16.5元價飆升86%，報30.7元，成交額83.5億元，佔大市榜首。

  明源雲一手1000股帳面勁賺14200元，晉身今年第二賺錢新股，僅次於賺18600元的思摩爾國際（6969），亦是有紀錄以來排第三，僅低過1997年上市賺逾5.5萬元的北京控股（392）及思摩爾。

嘉和雲頂孖展火熱

　　在明源雲鼓舞下，兩隻未有盈利的生物科技股繼續「吸水」，其中第三日招股的嘉和生物（6998）孖展額增至逾1050億元，超購363倍；首日招股的雲頂新耀（1952）孖展額錄得逾250億元，超購71倍。

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