每月燒錢20億 須果斷作決定 國泰：現時人手嚴重過剩

國泰航空（293）宣佈重組方案進入倒數階段，國泰行政總裁鄧健榮接受訪問時稱，現時人手嚴重過剩，員工薪金是最大支出，為解決每月「燒錢」15至20億元問題，故有必要果斷、快速作決定。他說：「無論工作量減幾多，人工支出都冇咩分別。」然而若大幅「瘦身」會很危險，必須維持靈活迎接市場復甦。他強調看重眼前生存同時，亦著眼長遠營運，並指即使完成重組，在旅客回升前仍不可能「止血」。



國泰預告重組方案上，涉及裁員、整合航線等傳聞甚囂塵上，鄧健榮表示不會回應揣測，但稱疫情下實施大量節流措施後，目前員工薪酬是最大開支，但他強調，若然公司大幅「瘦身」會很危險，因為有必要維持靈活，迅速迎接市場復甦需求，故「一定要有個規模喺度」，又稱在疫情困局下，全賴員工專業精神及盡心盡力工作，才能在客運及貨運上，與外地保持聯繫。



維持靈活迎市場復甦



國泰連月來應對疫情措施，包括大削航班可運載量（運力）、高層減薪、員工放無薪假、向供應商取減免及推遲付費等，但鄧稱，現時每月仍要「燒錢」15至20億元，長遠下去將無法生存，故要果斷、快速作出決定。



鄧健榮強調，即使重組後亦不可能為國泰「止血」，「客運佔我哋收入七成半，呢方面冇咗九成，點做都唔可能令現金流由負變正或者零」，而重組其中一個目的，就是支撐至客運需求恢復。他續稱，重組會重視以往較少著眼的短期營運，「一定要有資格繼續生存，先可以講中長期點做」，同時亦會審視三至五年後前景。但他重申，會就未來最合適營運規模和模式，在第四季向董事局提出建議，因審視工作仍在進行，暫未能交代詳情。



重組聚焦短期「生存」



國際航空運輸協會（IATA）最新預計，全球客運需求於2024年才回復去年水平，較五月估算推遲一年，目前國際航班依然停滯。



為爭取復元時間，國泰早前獲政府注資273億元，連同尋求股東供股，共籌得390億元渡難關，鄧健榮未評估可維持多久，僅稱「如果有幾年時畀我部署同捱落去，我就唔會咁緊張。」



國泰業務自去年中美貿易戰及本港社會事件開始已走下坡，鄧健榮表示，早於去年九月因應客量減少而縮減運力，直至今年初爆發疫情，更令航空業雪上加霜，近期平均每日載客量只得1500人次，與正常時日均10萬人次相距甚遠。因應乘客人數銳減，運力亦因而削至個位數，最新公佈的八月運力不足8%。鄧健榮認為，即使今年餘下日子疫情好轉，也僅得少量乘客，最盡亦只能安排一成運力。