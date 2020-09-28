長假將至觀望氣氛濃 恒指本周料守二萬三

美國傳對中芯國際（981）施加出口限制，加上歐洲疫情反彈，以及明日開啟的首場美國總統辯論，為股市再添變數。國慶及中秋節假期將至，分析料本周港股市場觀望情緒濃厚，交投偏淡，相信可守住23000點；但在不明朗因素困擾下，10月港股有機會跌穿該水平。



目前港股通尚未對未有盈利的生科公司拋出橄欖枝，惟港交所（388）行政總裁李小加在參與內地醫藥創新與投資大會上指，交易所還將考慮將生科公司納入互聯互通，特別是港股通中，以便讓內地投資者也可進行投資。另外上海副市長吳清指，上海正處於國際中心建設關鍵時期，上海市場齊全、金融交易規模巨大、疫情期間逆勢增長，料今年全年交易規模或超越2000萬億元人民幣。



下月市況或趨波動



本周港股走勢方面，溫傑指，雖然上周累跌逾1200點，惟上周五美股向上，本周港股或於23000點見支持，上望23500至23600點。耀才證券研究部總監植耀輝指，北水由周二開始暫停，市場氣氛淡靜，偏向觀望中芯事件演化情況，相信守得住23000點。



美國大選首場總統辯論將在明日（29日）舉行。植耀輝指，總統辯論將令市況受消息面影響，整體以拉鋸為主。溫傑則指，總統辯論萬眾期待，不認為會有特別言論出爐，對大市造成大幅消極影響。



踏入10月份，溫傑預測將是非常不明朗月份，難料中美關係在大選前會否惡化，左右大市發展。他預計，10月大市波動性大，單從數字看或不太悲觀，全月有機會再跌700點，或要失守23000點。



香港股票分析師協會副主席郭思治稱，10月為傳統股災月，或令投資者不安情緒增加，加上美國大選前後不明朗因素發酵，或有黑天鵝事件發生，投資者應手持現金審慎看待。



「十一」假期來臨，港股將於10月1日及2日休市；A股將於10月1日至8日休市；滬深港通南向交易亦將從明日起至10月9日暫停。