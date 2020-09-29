抗疫紓困方案推出有望 美股連升三日 杜指漲逾410點

美國民主黨表明抗疫舒困方案推出有望，外圍股市走勢向好，美股連升三天，三大指數升逾1%，美股杜指早段已升超過400點。截至約本港時間晚上9時45分，杜指報27559點，升385點或；標普500指數報3343點，漲45點；納指報11065點，升152點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27584點，升410點；納斯達克指數收報11117點，升203點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見30.89港元，較香港收市價升0.09港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見507.40港元，較香港收市價升1.40港元。



美國眾議院議長佩洛西早前表示，民主黨即將就抗疫方案提交新建議，預計仍然有機會與白宮達成協議。市場人士認為，有關言論反映民主、共和兩黨分歧收窄，抗疫方案出台有望，在政府大灑金錢之下，可望借此刺激經濟。



平保撈底滙控大漲



美國政界消息上周稱，民主黨計劃最快本周於眾議院表決該份新紓困法案，撥款重新啟動額外失業救濟、直接派錢、小企貸款與航空業援助等。



期結前夕好友大反攻，「大笨象」滙控（005）獲大股東中國平安（2318）撈底，掃除部份制裁陰霾，加上獲北水加持狂掃之下，股價出現報復式反彈，最多曾飆11%，收市彈9.2%，重上30元關，帶領恒指升240點，收報23476點，惟中秋與國慶長假期將至，主板成交縮至933億元，為全日市計近五個月最少。



其他銀行股方面，滙控旗下恒生（011）亦收升3.9%報116.6元；同樣憂慮遭制裁的渣打（2888）也升2.78%，報35.1元。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指出，恒指反彈顯示短期可守在23300點水平，而今天期結加上「北水」暫停，料假期前指數都會在現水平徘徊，成交持續疏落。



恒生科技指數升59點報6978點，「ATMX」亦發力，小米（1810）漲2.4%報20.2元；美團（3690）揚2.16%報237元；阿里巴巴（9988）升2.1%，報263.4元；騰訊（700）0.5%，報506元。京東（9618）建議分拆旗下京東健康於上市，收升2.76%，報290元。



中芯再遭打壓跌3.88%



中芯國際（981）再傳遭美國打壓，外電引述文件指中芯產品或最終用作軍事用途，決定對其採取出口管制措施，消息令中芯股價收跌3.88%，報17.86元。



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，昨日大市只是聚焦個別股票，並在結算前夾淡倉，「季結好計數啲咁解」，他認為目前炒作主題乏善足陳，整體入市意欲低迷，認為期結後走勢仍是向下為主。