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平保增持 滙控升越30元

2020-09-29 列印
        重磅藍籌股滙控（005）昨日絕地反彈，曾高見31.3元，最多彈升11%，收市漲9.2%，報30.8元，成表現最好藍籌，貢獻恒指最多的167點。昨日港股通淨流入36.53億元，其中滙控獲得四成約14.64億元「北水」捧場。聯交所權益披露顯示，上周三滙控一度跌穿世紀供股價當日，中國平安（2318）出手入市撈底，以28.2859元平均價狂掃1080萬股，持股由7.95%增至8%，繼續成為最大單一股東。外電引述平保發言人稱，對滙控前景仍然充滿信心，仍然符合平保注重低估值、高派息股票的投資標準。

　　勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，滙控獲中資平保增持，或有望打破遭列入《不可靠實體清單》傳聞，對股價有刺激作用，但認為滙控前景不明朗，再升空間不大。
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