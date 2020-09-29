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老千股再現 人和瀉九成

2020-09-29 列印
        「老千股」再次無視證監警告，繼續設局「劏散戶」。昨日建築細價股人和科技（8140）暴跌逾九成，記者上周五就曾收到老千「all in」（全部買入）人和「貼士」，當時老千聲稱阿里（9988）旗下基金準備入股，建議以1.66元買入。該股昨日跌至0.213元，較建議買入價低逾87%，若按老千指示操作，一手（1萬股）帳面勁蝕14470元。

        人和科技上周五創52周高位後，昨早開市隨即閃崩，開盤價0.25元已是全日最高，大跌84.8%，其後繼續深潛至0.146元，瀉91.1%，創上市以來新低，全日收報0.213元，挫87.01%。
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