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畢馬威：港成IPO首選市場

2020-09-29 列印
        畢馬威最新分析預計，截至今年第三季度末，上交所新股集資額及上市數量將奪得全球首位；港交所則排名第三，中概股第二上市、創新和新經濟生態系統為主要亮點。另外由於預計螞蟻集團A+H股上市將在年內完成，故港交所集資規模有望超過去年全年的紀錄，以總集資額計，將在今年底躋身全球首選新股市場之列。

　　畢馬威評估報告顯示，按截至9月22日的全球新股集資額排名計，上交所、港交所和深交所預計將分別位於第一、第三和第五位，總集資額分別達382億美元、234億美元和105億美元。又預料中港兩地將成為今年全球數一數二的IPO市場。

　　劉國賢指，在A股和香港新股市場的推動下，預計今年首三季全球總集資額將增逾30%。
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