四新股暗盤三升一跌 東軟每手賺1400元

新股市場繼續熾熱，今日在主板掛牌的4隻新股，暗盤表現三升一跌。其中東軟教育（9616）反應熱烈，超購近300倍，一手中籤率僅10%，在耀才暗盤收升28%，每手賺1400元。細價股天任集團（1429）亦跑出，耀才暗盤較招股價0.35元升近46%，以一手8000股計，帳面賺1280元。



東軟教育昨日公佈招股結果，每股上限定價為6.22元，香港公開發售部份認購人數逾19.24萬，抽45手方穩中一手，超額認購達299倍，更有102張「頂頭槌飛」大額認購，獲分配10.24萬股，分配率為1.23%。東軟於耀才暗盤收報7.97元，較招股價升28%。東軟教育為中國民辦企業，提供IT高等教育服務，是次集資淨額約9億元。



寶尊電商暗盤微蝕



獲阿里巴巴和軟銀加持的寶尊電商（9991）IPO反應普通，一手中籤率70%，每兩手（200股）可穩中一手。寶尊電商耀才暗盤跌穿招股價82.9元，收報82.1元，一手中籤者帳面蝕80元。寶尊集資淨額為32億元，認購人數為1.22萬。



同樣一手中籤率為70%的中通快遞（2057），以上限定價為218元，超額認購達約5.7倍，每10手（500股）才穩中一手。中通快遞於耀才暗盤收報234.4元，升7.5%，每手賺820元。



除了以上4隻新股，下月7日掛牌的嘉和生物（6998）同樣值得關注，嘉和生物昨午截止招股，據外媒報道，嘉和生物以上限24元定價，每手500股，發售約1.2億股，集資額約28.77億元。



京東集團（9618）周日向港交所（388）提交分拆建議，並已獲確認，將以全球發售方式，分拆京東健康在香港主板上市，外媒昨日報道，京東健康將至少集資30億美元（約234億港元），較以往報道的20億美元為多。傳京東健康將在12月上市，京東集團將間接持有不少於50%的京東健康股權。