中環IFC外望——中銀按揭貸款准再延期還本

中銀香港（2388）宣布，進一步延長物業按揭貸款延期還本及支援分期貸款措施的申請期六個月至明年4月30日，為有需要的個人及企業客戶減輕資金周轉壓力。個人數字金融產品部總經理盧慧敏表示，該行至今累計成功批核物業按揭貸款延期還本及支援分期貸款超過2500宗。



物業按揭貸款延期還本適用於私人住宅、村屋、工商物業、商舖及車位。中銀指，現凡物業按揭供款半年或以上且過去六個月還款紀錄正常的客戶，可就其物業按揭貸款申請延期還本。按揭貸款延期還本為期六個月，期滿後客戶可因應情況再申請延長六個月，即最多十二個月暫緩償還本金。



該行透過支援分期貸款措施，為個人客戶提供最高三萬元的支援貸款，還款期為24個月，不設最低入息下限，並會彈性處理客戶的收入文件要求，兼豁免申請手續費。



虛銀眾安半年吸逾18萬客



本港虛擬銀行日漸增加，眾安銀行（ZA Bank）的行政總裁許洛聖透露，開業至今近6個月已經有超過18萬用戶，高峰期間更大約每10秒便有1位香港市民成為新用戶！Mox行政總裁顧海則稱，過去6日平均每分鐘取得一名新客，即使有多個合作夥伴，仍有九成新客來自傳統銀行。



獲全銀行牌照的虛銀，均以數據分析客戶行為，匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁謝學海對此指出，以其扣帳卡8%回贈為例，現時面向全部商戶，日後會收集用戶常用的消費商戶，再研究尋找更多合作夥伴。



平安壹帳通銀行（PAOB）主力拓展中小企業務，該行行政總裁馮鈺龍表示，不少傳統銀行近年都希望吸納更多中小企客戶，但小微企仍然難以獲得金融服務，該行就會利用與貿易通的合作，取得更多出入口企業的進支情況，便利申請程序。



高瞻