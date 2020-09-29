中環IFC外望——中銀按揭貸款准再延期還本

物業按揭貸款延期還本適用於私人住宅、村屋、工商物業、商舖及車位。中銀指，現凡物業按揭供款半年或以上且過去六個月還款紀錄正常的客戶，可就其物業按揭貸款申請延期還本。按揭貸款延期還本為期六個月，期滿後客戶可因應情況再申請延長六個月，即最多十二個月暫緩償還本金。
該行透過支援分期貸款措施，為個人客戶提供最高三萬元的支援貸款，還款期為24個月，不設最低入息下限，並會彈性處理客戶的收入文件要求，兼豁免申請手續費。
虛銀眾安半年吸逾18萬客
本港虛擬銀行日漸增加，眾安銀行（ZA Bank）的行政總裁許洛聖透露，開業至今近6個月已經有超過18萬用戶，高峰期間更大約每10秒便有1位香港市民成為新用戶！Mox行政總裁顧海則稱，過去6日平均每分鐘取得一名新客，即使有多個合作夥伴，仍有九成新客來自傳統銀行。
獲全銀行牌照的虛銀，均以數據分析客戶行為，匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁謝學海對此指出，以其扣帳卡8%回贈為例，現時面向全部商戶，日後會收集用戶常用的消費商戶，再研究尋找更多合作夥伴。
平安壹帳通銀行（PAOB）主力拓展中小企業務，該行行政總裁馮鈺龍表示，不少傳統銀行近年都希望吸納更多中小企客戶，但小微企仍然難以獲得金融服務，該行就會利用與貿易通的合作，取得更多出入口企業的進支情況，便利申請程序。
高瞻