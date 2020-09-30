資金壓力緩解 明年毋須回購 恒大863億戰投同意續持股

早前陷財困疑雲的中國恒大（3333）有驚無險，上千億元戰投回購的資金壓力得到一定緩解。恒大昨晚發佈公告稱，昨日（29日）與恒大地產1300億元戰略投資中的863億元（人民幣，下同）戰投簽定補充協議，此批戰投同意轉為普通股權；另有155億元戰投已商談完畢，正在辦理審批手續；餘下282億元戰投則正在商談中。



恒大在公告中表示，已明確863億元戰投不要求進行回購，並繼續持有恒大地產權益，而且在恒大地產股權比例保持不變。據悉，恒大為此批同意轉為普通股的的戰投提供一定補償。



恒大早在2016年底宣佈，計劃借殼深深房，分拆子公司恒大地產回歸A股市場，為此先後引入三批合共1300億元戰投，並作出業績對賭及回購補償承諾。據戰投協議，若恒大地產未能在2021年1月底前完成A股上市，恒大須回購戰投資金或轉讓部份恒大地產股份。



傳中央關注財務狀況



不過，數年來恒大地產重組回A一直困難重重，進展緩慢。現時距離恒大地產重組回A最後期限僅餘數個月，但重組至今仍未完成。上周網傳恒大8月已向官方發「懇請信」求助，稱若恒大地產重組未能如期完成，須償還逾1300億元戰投，或將導致現金流斷裂、引發在金融機構及債券市場的交叉違約、令204萬業主面臨工程爛尾或無法收樓的風險等。



恒大隨後否認資金鏈斷裂求助政府支持重組傳聞，上周五更連續披露最新經營數據、旗下物管分拆及恒大汽車（708）科創板上市進展「沖喜」，帶動恒大系股價回升。



不過，恒大財困疑雲已引發中央層面關注，彭博社引述知情人士稱，國務院副總理劉鶴主持的金融穩定發展委員會上亦有討論恒大債務問題，對恒大債務挑戰感到震驚，但未做出決定是否進行干預。



報道指，一些監管部門在考慮一些選項來限制風險，例如引入國企持股恒大集團，或是批准恒大汽車擬議中的A股上市計劃等。



交銀國際聯席董事謝騏聰表示，對多數國企戰投繼續選擇持有恒大地產股權並不意外，恒大每年分紅較為可觀，且仍有如物管等諸多資產未來將陸續分拆上市，具一定增值空間。



此外，恒大地產彼時引入戰投時估值頗高，戰投若現時選擇離場損失較大，同時亦想博下恒大未來仍有望在政府支持下順利回A。



已遞交分拆物管申請



另外，恒大分拆物管業務上市亦有進展，集團昨晚公佈已向港交所申請恒大物業集團上市，聯席保薦人為華泰國際、瑞銀、農銀、建銀、中信及海通。市場早前盛傳集資為234億元。