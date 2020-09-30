李小加提早卸任總裁 港交所：遴選進展佳

原訂在明年10月約滿離任的港交所（388）行政總裁李小加，昨日突然宣佈，提早至今年年底卸任，並稱遴選工作進展良好。事出突然金融界議論紛紛，有傳接任人選已有眉目，以及李小加希望盡早在內地大展拳腳，因此決定縮短過渡時間。



港交所昨日公佈，李小加通知董事局，希望提早退任行政總裁職務。董事局同意，李小加任期到今年12月31日為止，由明年1月1日起，將轉任為董事局高級顧問，為期6個月，確保過渡安排順利。



另一方面，港交所的「老臣子」、聯席總裁及首席營運總監戴志堅，將會由明年1月1日開始，出任代理行政總裁以及董事局當然成員。戴志堅是下任行政總裁履新之前的過渡人物，今年5月李小加表示不會再續約後，港交所已著手招聘接任人選。港交所昨日形容遴選工作進展良好，將會於適當時候作出公佈。遴選委員會是由港交所主席史美倫牽頭，成員包括港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正以及席伯倫。



冀縮短新人過渡期



對於李小加提早離任，市場傳言滿天飛。有消息指，李小加有意回內地發展，但港交所工作「困身」，因此希望盡早離任，可以有更多時間安排往後事業發展。另有傳言指，港交所招聘接替人選工作已到最後階段，而李小加與史美倫工作關係不算合拍，因此雙方希望縮短過渡期，讓新人盡快接手。



至於下任行政總裁人選方面，市場一度傳出金發局主席李律仁，以及滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧。李律仁曾表示無意擔任這項工作，早前記者亦向劉哲寧查詢，但至今未收到回覆。



至於李小加去向，市場人士認為他重操故業做投資銀行家機會不大，在本港半官方金融機構任職機會更微，因為財經事務及庫務局局長許正宇當年在港交所任職時，職位遠低於李小加，因此李小加對港府旗下金融機構相信無甚興趣。有消息指，李小加傾向回內地發展，或會在官方機構找「一官半職」，但現時未知詳情。



