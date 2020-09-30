嘉泓物流今招股 入場費2878元

嘉泓物流今日起至下周三（10月7日）招股，招股價為每股2.45至2.85元，每手1000股，入場費為2878.72元。是次發售5370萬股，集資最多1.53億元。集資所得將用於增強及擴展配送物流業務，以及擴大B2C業務發展，以及用作一般營運。
嘉泓物流將於10月15日在主板上市，民銀資本為獨家保薦人。
威海銀行和納泉能源昨日接力招股，威海商業銀行昨日起至下周二招股，招股價介乎3.35至3.51元，以每手1000股計，入場費為3545元。威海商業銀行主要提供銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。是次發行8.77億股H股，最多集資30.7億元，將用作強化資本基礎及支持業務持續增長。聯席保薦人為華泰、中金和招銀國際。威海銀行僅接獲540萬元孖展額，仍未足額認購。
捷心隆將延遲上市
市場另一焦點，落在內地風電系統供應商納泉能源科技身上。納泉能源科技昨日起至下周四（8日）招股，招股價定於2至2.6元，每手1000股，入場費2626元。是次納泉能源科技發行6250萬股，最多集資約1.625億元，其中三成將用作注資大同灃沅投資及開發新分散式風電場，該股在3間證券商共獲4630萬元孖展額，超購1.8倍。原定10月8日掛牌，無塵室設備供應商捷心隆（2115）日前發公告，將變更包銷商及延遲上市。