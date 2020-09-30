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嘉泓物流今招股 入場費2878元

2020-09-30 列印
■嘉泓物流今日起招股，入場費為2878.72元。
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　　三新股搶先在螞蟻科技集團兼國慶長假前招股，包括物流供應商嘉泓物流（2130）、威海商業銀行（9677）、內地風電系統供應商納泉能源科技（1597）。新股則繼續火熱，下周掛牌的雲頂新耀（1952）國際配售昨日提早截飛，8間證券商共借出450億元孖展，超購逾127倍，並擬以招股價上限55元定價。

　　嘉泓物流今日起至下周三（10月7日）招股，招股價為每股2.45至2.85元，每手1000股，入場費為2878.72元。是次發售5370萬股，集資最多1.53億元。集資所得將用於增強及擴展配送物流業務，以及擴大B2C業務發展，以及用作一般營運。

  嘉泓物流將於10月15日在主板上市，民銀資本為獨家保薦人。

　　威海銀行和納泉能源昨日接力招股，威海商業銀行昨日起至下周二招股，招股價介乎3.35至3.51元，以每手1000股計，入場費為3545元。威海商業銀行主要提供銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。是次發行8.77億股H股，最多集資30.7億元，將用作強化資本基礎及支持業務持續增長。聯席保薦人為華泰、中金和招銀國際。威海銀行僅接獲540萬元孖展額，仍未足額認購。

捷心隆將延遲上市

　　市場另一焦點，落在內地風電系統供應商納泉能源科技身上。納泉能源科技昨日起至下周四（8日）招股，招股價定於2至2.6元，每手1000股，入場費2626元。是次納泉能源科技發行6250萬股，最多集資約1.625億元，其中三成將用作注資大同灃沅投資及開發新分散式風電場，該股在3間證券商共獲4630萬元孖展額，超購1.8倍。原定10月8日掛牌，無塵室設備供應商捷心隆（2115）日前發公告，將變更包銷商及延遲上市。

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