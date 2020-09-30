中環IFC外望——螞蟻擬夥AlipayHK推支付服務

螞蟻銀行開業之初，已有年內發展計劃。行政總裁王瀾（見圖）表示，現時向個人客戶提供存款戶口，短期內會與集團系內的AlipayHK合作，提供支付服務，另一目標為年底前向中小企提供貿易融資服務，但會先在沙盒試行。



個人業務方面，王瀾指出，未來希望可在AlipayHK內，以小程序開設螞蟻銀行戶口，並直接在存戶內扣帳支付，屆時將可提供更便利的存款及支付服務，客戶可獲較高的活期存息，亦可利用電子錢包在網上及網下消費，期望第四季正式推出市場。現時已經在沙盒測試中。



螞蟻銀行也打算利用集團的中小企網絡，提供中小企銀行服務。王瀾稱，正在籌備為阿里巴巴電商生態系統中的香港註冊的中小企提供貿易融資，甚至可為使用AlipayHK收款的香港商戶，以免開銀行戶口方式作融資。這些公司因為有應收帳資料，銀行有效審核其財務狀況，在符合風險管理和反洗錢等監管要求下，提供融資服務。



太古參與Green Monday融資



太古宣佈，參與Green Monday最新一輪7000萬美元融資，作為其中一個領投投資者，而另一領投投資者則為TPG旗下的睿思基金。Green Monday本輪融資是目前亞洲植物性食品行業規模最大的融資。



太古企業發展董事岑明彥表示，旗下的國泰航空已經在航膳中引入「OmniPork新豬肉」，期待繼續與Green Monday合作，共同研發出更多新菜式迎合旅客口味。早前，Green Monday完成5.5億港元融資，作為投資界新寵的「未來食物」，除了太古，TPG旗下的睿思基金，還有著名藝人王力宏也是投資者之一。



太古在香港和中國內地擁有包括購物商場、酒店和餐飲業務的網絡，關聯的供應鏈業務遍佈全國！而雙方在零售方面進行磋商，期望與Green Monday協力構建一個更可持續發展的世界。



高瞻