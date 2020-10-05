總統染疫衝擊大 憧憬美加碼救市 港股本周初料受壓力

美國總統特朗普夫婦確診感染新冠肺炎，美國股市上周五下跌，納指更挫逾2.2%，有分析預料，港股今早開市將受壓，惟市場憧憬美國國會及白宮將會加碼推出新一輪經濟支援措施，港股全周未必持續下跌，加上現時內地十一黃金周數據不錯，或進一步刺激內地相關股份上升。



美國總統大選成為近期經濟主調，美國總統大選首場辯論於上周進行，期間一度刺激恒指飆升逾500點，最終上周三日港股累升223點或0.9%，九月整體累跌1718點或6.82%。ADR港股比例指數報23846點，升386點。夜期上周三收報23753點，升323點，高水294點。



港股ADR夜期向好



股票分析師協會主席鄧聲興表示，特朗普感染新冠肺炎，正正反映歐美疫情一直沒有受控，市場普遍擔心歐美經濟未能重啟，預計港股開市會因美股下跌而受壓，有機會低開幾百點，但整個星期未必會持續下跌，現時市場憧憬國會及白宮在短時間內，加碼推出量化寬鬆或其他經濟援助措施，因此港股本周在23000點有支持，全周有機會先跌後回升，在23000至24500點之間波動。



內地新冠疫情受控，十一黃金周內地消費旅遊逐步復甦。根據內地文化和旅遊部數據中心測算，10月首三日合共接待遊客3.16億人次，旅遊收入達2312.3億元人民幣。僅10月3日就接待國內遊客1.11億人次，但按年下跌21.8%，國內旅遊收入達780.7億元人民幣，按年下跌33.2%。



鄧聲興認為，現時內地黃金周假期反應數據相對不錯，若未來數日消費、旅遊復甦情況有突破和進展，相信亦能刺激內需、旅遊等內地經濟相關板塊。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，未來一周股市表現稍微偏軟，資金更加傾向炒股不炒市，科網板塊回調仍未結束，因美國大選臨近，不排除中資科網股有機會進一步受制。



中芯確認遭美封殺



另外，中芯國際（981）昨日發通告，表示多日來與供應商討論後，得悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例，向中芯部份供應商發出信函，對於向中芯出口的部份美國設備、配件及原物料將受進一步限制。供應商須事前申請出口許可證，才能向中芯繼續供貨。針對該出口限制，中芯和美國工業與安全局已展開初步交流。由於供貨期將延長或不準確，中芯指出，其生產經營可能會受重要不利影響。



