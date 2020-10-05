螞蟻國慶長假後登場 券商預留近千億孖展

踏入十月，「世紀新股」螞蟻科技集團的中港兩地上市計劃進入最後倒數階段，市傳其即將在國慶黃金周後舉行路演，十月中招股並於十月底上市。本港多間券商亦蓄勢待發，合共為螞蟻集團預留最多950億元孖展認購金額。有券商表示，會為螞蟻預留較以往更多孖展認購額度，希望能夠借出最多500億元孖展。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場預計螞蟻集團將於十月中開始招股，現時陸續有散戶查詢螞蟻集團認購及孖展額度預定事宜，公司以往一般會為新股預留300至350億元孖展認購額度，惟是次螞蟻集團上市，將會為其預留400億元，甚至是500億元孖展額度。另外輝立證券亦會預留150至300億元的孖展認購額度，信誠證券則預留150億元。



傳保密工作嚴謹



據路透社引述消息人士報道指，是次螞蟻集團上市發行保密工作非常嚴謹，除了禁止主要承銷商為其競爭對手工作外，亦包括要求牽頭行的銀行家個人親自簽署保密協議，將承銷工作分配予數間銀行各自進行。



另外，螞蟻集團更要求參與投資者推介會的潛在投資者，填寫一頁文件解釋其對集團興趣。螞蟻集團及相關負責投行均對報道表示不予置評。報道引述業界人士指，一般上市公司在委任承銷商時，會要求參與承銷的投行簽署保密協議，但甚少要求負責項目的人士以個人身份簽署相關協議，各牽頭行通常會負責整個發行流程，競爭問題則會通過防火牆（chinese wall）處理。



嘉和雲頂本周掛牌



此外，本周將有兩隻未有營收生科股上市，當中嘉和生物（6998）將於周三上市，據傳其將以招股價上限24元定價，該股合共錄得至少1043億元孖展，超額認購361倍。另一隻雲頂新曜（1952）將於本周五掛牌，其孖展合共錄得409億元認購，超購116倍。



