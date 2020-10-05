——中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹帳通銀行於9月29日正式開業，該行回覆查詢時承認，開業當日約下午5時，手機應用程式受到分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，運作速度受到影響，隨後迅速恢復正常速度。集團強調至今客戶資料並沒有受到影響，平安壹帳通銀行如常運作。
——國銀金融租賃（1606）宣佈，與Wizz Air Holdings達成協議，國銀金融租賃將會代替Wizz Air，向空中巴士公司購入六架新的A321 neo飛機，購入條款與Wizz Air原先與空中巴士公司簽定的相同。該批飛機付運後，將會通過經營租賃協議，出租給Wizz Air。Wizz Air在倫敦上市，主要經營航空客運業務。
——藍光嘉寶（2606）宣佈斥資2.13億元人民幣，購入兩間公司各九成股權。該兩間公司分別為上海益鎮物業管理以及上海華欣物業管理，兩間公司合共擁有126項物業管理及服務項目，涉及建築面積約806萬平方米。
——首控集團（1269）公佈，被一名可換股債券持有人，於9月28日向高等法院提出清盤呈請，以將公司清盤。呈請與可換股債券的未償還本金及應計利息合共為8.63億元有關。該公司正就有關事宜尋求法律意見。
——企展控股（1808）公佈，擬向中巍集團（香港）配售1.26億股新股，佔擴大後已發行股本約16.67%，每股配售價0.168港元，較上周三（30日）收市價0.209元，折讓約19.62%，公司料所得淨額為2112.8萬元。