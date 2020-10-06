市場不明朗因素減少 特朗普今出院 杜指勁升465點

染上新冠肺炎的美國總統特朗普，據報健康狀況好轉，市場不明朗因素減低，美股杜指早段升超過二百點。杜指開市後一度升超過300點，其後升幅略為收窄至227點，升至27909點，升幅約為0.8%。標普指數早段升0.9%，至於納斯達克指數更升1.2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28148點，升465點；納斯達克指數收報11332點，升257點。滙控（005）美國預託證券價格曾見30.92港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見529.33港元，較香港收市價升4.33港元。



特朗普的健康狀況仍然是市場焦點，有報道指他最快在當地時間周一出院，有關消息無疑為市況打下一支強心針。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）透露，醫生將於周一上午晚些時候與特朗普協商，有關特朗普是否出院的決定可能要到周一下午才能作出。另外，市場估計在特朗普患病的情況之下，當局可能推出新一輪的刺激經濟方案。



美國總統特朗普預告，將在當地時間周一下午6時半出院，即本港今早6時半。白宮幕僚長指，特朗普情況過去一晚持續有改善，他已準備好應對日常工作，不過特朗普前一日抱病乘車短暫離開醫院，向守候的支持者揮手，就惹來批評。



歐洲股市周一收高。電訊股領漲，升2.3%。消閑類股份跑輸。英國連鎖影院營運商Cineworld股價急挫逾三成。英國富時100指數收報5942.94點，升40點。德國DAX指數收報12828.31點，升139點。法國 CAC指數收報4871點，升46點。



金價造好。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1920.1美元，升12.5美元，升幅0.66%。



另一方面，挪威出現石油工人罷工，刺激油價大升，紐約期油昨晚曾見每桶38.89美元，升幅接近5%。



港股兩萬四得而復失



長假期過後，港股復市後顯著造好，十月份開局升市收場。恒指裂口高開580點至全日高24039，重上10天線（23635），惟其後升幅收窄並維持約300點，收市報23767點，上漲308點，二萬四大關得而復失，兩個交易日則累積上升492點；國指走勢不及恒指，收造9447，僅升50點；踏入「十月驚奇」，市況可能會較為波動，投資者入市氣氛審慎，港股交投925億元。恒生科指明顯跑輸，繼續考驗7000關口，收造7092，微升0.06%。



恒指公司公佈，將於下月13日宣佈第三季恒指系列檢討結果，換馬成份股將於12月7日生效。此外，恒生中國企業指數、恒生科技指數都會同日公佈季檢結果。藍籌股普遍向上。友邦（1299）領漲大市，炒高3.69%收報78.7元；滙控（005）抽升4.03%收報31元，亦有份推高大市；兩股貢獻恒指156點。吉利（175）挫4.42%收報14.72元，為跌幅最大藍籌股。



傳將推新iPhone 手機股皆升



傳蘋果公司將在本周宣佈iPhone 12發佈會詳情，舜宇（2382）走低2.37%；瑞聲（2018）降0.36%；丘鈦（1478）下滑2.45%。