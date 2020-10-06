iBond兩厘息 發行最多150億

財爺預告有兩厘保證息率的新一批通脹掛鈎債劵（iBond）將於十月廿三日正式公開發售，入場費照舊一萬元，但發行額就加碼至最多一百五十億元。金管局高級助理總裁劉應彬相信，在低息及低通脹下，兩厘保證息率具吸引力，有信心今次iBond認購反應熱烈。



中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌更料，銷情應好過前六批iBond。政府過去發行的六批iBond，最多人認購一次為第五批iBond，認購人數接近六十萬人。



對於今次iBond認購人數能否突破過往紀錄，劉應彬坦言，難測認購人數，但有信心今次認購反應積極和熱烈。他認為在現時低息及低通脹的情況下，相信兩厘保證息率可為市民提供穩定又吸引的回報；又認為iBond發售不會與IPO活動有衝突，因認購債券與新股是兩類不同客戶。