傳嘉和超購1200倍 膺生科股凍資王

疫情爆發至今已有大半年，生物科技公司成為投資者新寵。明日掛牌的嘉和生物-B（6998）認購反應熱烈，有媒體引述市場消息指，嘉和公開發售部份超購逾1200倍，凍結資金接近3600億元，將晉身成本港未有盈利生科股的凍資王。



本港自2018年引入《上市規則》第18A章以來，先後有23隻未有收入的生物科技股份，展開公開招股。惟新規實施之初，市場對該類「B字股份」投資較為保守，2018年上市的B字股份公開發售部份僅錄得不足一倍或數倍認購，甚至認購不足，與今年大熱情況相差甚遠。除了歌禮製藥-B（1672）外，2018年掛牌的未有收入生科股一手中籤率均為100%。



但今年在疫情下，生科板塊成為市場焦點，相關新股備受追捧，若不計第二上市的再鼎醫藥（9688），本年度上市的「B仔股」超購倍數均不少於250倍，一手中籤率介乎5%至25%之間。



擬以上限24元定價



當中康方生物-B（9926）、沛嘉醫療-B（9996）以及歐康維視分別凍資1665億、2775億以及2974億元，先後創未有盈利生科股的凍資王紀錄。



嘉和生物將於明日掛牌，有消息指該股將於招股價上限24元定價，若假設超額配售權並未行使，集資金額約28.8億元。



威海銀行（9677）昨日截止孖展，綜合5間證券商數據，該股僅獲1681萬元孖展認購，以公開發售部份集資3.08億元計算，遠遠未足額。



嘉泓物流（2130）、納泉能源科技（1597）以及譽燊豐控股（2132）分別錄得6999萬元、1.77億元以及6146萬元孖展認購，分別超額認購3.5倍、9.8倍以及3.5倍。



另外，有本地傳媒報道，螞蟻科技集團計劃以網上方式進行路演，並研究在中港兩地同日定價及掛牌。但因本港新股採取「T+5」形式，須在定價日後五天掛牌，A股市場則採取「T+6」上市，因此在港上市或須額外等候一日。



