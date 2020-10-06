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微信支付：國慶假消費急增

2020-10-06 列印
　　騰訊（700）旗下微信支付公佈，國慶首3日（10月1至3日）內地旅遊消費激增，景區門票和酒店業微信支付交易額，較五一期間增長83%和71%。酒店業和餐飲業微信支付交易額，較五一分別增長超過71%和30%。

　　微信支付國慶首三日消費數據顯示，購買景區門票全國總人數，較五一增長83%。微信搜索量計，恭王府、長白山、五台山等熱門景區，搜索總量較五一增加近10倍，年輕人更傾向租車出行，新疆、西藏等西部城市搜索量增近1倍。

　　酒店業和餐飲業微信支付交易額，較五一分別增長71%和30%以上。

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