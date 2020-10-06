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按證半年轉蝕1.97億

2020-10-06 列印
　　香港按揭證券公司今年上半年由盈轉虧，錄得未經審核綜合除稅後虧損1.97億元，去年同期則錄得溢利2.47億元，主要是因按揭保險新取用貸款大增，引致即時入帳的佣金支出上升等。另外按證又公佈，其由外匯基金提供的備用循環信貸額度，由300億元增加至800億元。

　　按證公司表示，今年上半年盈利下跌，亦因其全資附屬公司香港年金公司撥備引致會計虧損增加。另外，重估投資及美元計價資產所產生的不利影響亦拖累盈利。期內淨利息收入2.4億元，按年跌16.8%，淨利息收益率微跌至0.9%。按證公司於6月底的資本充足率為36.6%，去年底該比率則為30.2%。

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