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大新推1.38厘稅貸吸客

2020-10-06 列印
　　稅務貸款季節來臨，大新銀行推出全新交稅「快應錢」，經網上申請稅貸，實際年利率低至1.38厘，按年減30個點子，但貸款額最高為10萬元或繳稅額的1倍，以較低者為準，還款期6個月，同時須開立指定戶口。該行總經理及零售銀行副主管鄧子健表示，去年稅貸業務達標約80%，希望今年按年可有雙位數增長。

　　鄧子健於網上傳媒會議中表示，若客戶希望借更高貸款額，亦有實際年利率低至1.88厘的稅貸優惠，貸款額高達100萬元或月薪10倍，還款期長達24個月。他認為，稅貸在零售銀行私人貸款中佔比低，不擔心低息率會影響該行盈利，反而拆息（HIBOR）下降對銀行業界息差影響更大。

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