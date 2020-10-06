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ZA Bank推自選號碼扣帳卡

2020-10-06 列印
　　本港首間虛擬銀行ZA Bank將推出全港第一張自訂號碼Visa扣帳卡（Debit Card），特設個人化服務，用戶可自選扣帳卡面後6位數字的號碼。

　　即日起至下周一（12日），現有客戶只須打開手機應用程式，選擇ZA Card號碼最後6位數字，經確認後，系統將連結至手提電話號碼，完成預留卡號程序。每人只可預訂一次卡號，先到先得。該行將分階段推出虛擬ZA Card和實體卡，細節稍後公佈。

　　網購成為大趨勢，ZA Bank首創ZA Verify驗證功能，透過手機應用程式認證網上交易，加快交易流程。另外，此卡支援Apple Pay，只須將iPhone或Apple Watch靠近付款終端，即可在全港各商店以更安全可靠付款，也較保障私隱。

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