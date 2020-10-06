中環IFC外望——恒天然25億售內地牧場

全球最大乳品供應商紐西蘭恒天然（Fonterra）公佈，以25億人民幣出售位於中國的牧場，專注本土市場及減少債務。交易有待中國反壟斷機構和其他監管部門的批准，預期有關交易將於本財年內完成。



恒天然擬出售兩個牧業樞紐予中國的優然牧業（Youran Dairy）的子公司內蒙古天然乳品公司，購入的牧場在山西應縣和河北玉田縣，作價23.1億元。至於北京創投公司三元則會斥資1.9億元人民幣，收購恒天然的漢沽（Hangu）牧場85%股權。恒天然表示，擬把所得資金用作償債。恒天然在中國的牧場在2007年建立，每年生產牛奶超過3.3億升，約佔中國乳品行業奶源的1%。



恒天然強調，中國市場仍然是集團最重要的戰略市場之一，約佔其產量的四分之一。



安盛推「紅粉醫保」 主攻女性項目



AXA安盛推出專為女性而設的「紅粉醫療保障」，涵蓋青少年至更年期女性，首創四大增值項目，包括美肌療程、輔助生育方案（體外受孕取卵）、激光矯視手術及8折使用養和醫院分娩配套服務等，年費由3500至4500元不等，且每年續保，受保年齡至60歲。



計劃包括一年8次的婦科門診、每兩年一次體檢（如乳房照聲波、臨床盆腔超聲波和柏氏抹片檢查等）、婦科治療和藥物費用，以及提供女性癌症保障，如乳房、子宮頸、子宮、卵巢、輸卵管等癌症，癌症賠償為一筆過支付10萬港元。而每份保單首年5%保費，將捐予香港癌症基金會。如在推廣期內登記，則可享7個月保費折扣。



AXA安盛董事總經理（醫療及僱員福利業務）許以敏稱，香港女性事業繁忙，容易忽略自身健康，計劃專為20至50歲女性而設，涵蓋青少年、成年、更年期女性各種需要，如婦科問題、美容護理、生育疑慮、精神健康等。



高瞻