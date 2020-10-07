超購1246倍中籤3% 嘉和暗盤僅升三成

未有盈利生科股 「凍資王」嘉和生物-B（6998）今日掛牌，昨日在多間暗盤開報均有逾五成升幅，惟開盤不久後升幅不斷收窄至三成，最終以耀才暗盤為例，收報32元，較招股價升33.33%，不計手續費及佣金，每手500股賺4000元。



有分析指，近日大市成交較為淡靜，再加上美國大選臨近，市場氣氛傾向保守，因而即使是凍資王亦難以重演，早前生科股首掛股價高逾一倍的盛況。



嘉和生物昨日公佈分配詳情，最終以招股價上限24元定價，本港公開發售部份合共獲得約49.14萬人認購，超額認購1246.5倍，凍結資金3625.7億元，問鼎未有盈利生物科技股份的凍資王。公開發售部份，甲組合共有47.56萬人認購，一手難求，一手中籤率僅得3%，抽180手穩中一手，而認購頂頭槌飛的大戶，每張申請可獲配15手。



國際配售 基投全掃



而國際配售部份亦錄得32倍的超額認購，不過，在股份重新分配後，公開發售以及國際配售各佔可認購股份的一半，因此國際配售部份的股份已經全數由基石投資者認購。



早前陸續打破生科股「凍資王」記錄的沛嘉醫療-B（9996）和歐康維視-B（1477），暗盤表現曾高見九成甚至兩倍的升幅，惟是次嘉和生物僅在開盤高見五成升幅，其後不斷回落。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬分析，近日大市成交氣氛一般，再加上美國大選臨近，投資者傾向保守觀望，並非每隻新股都可以「落鑊炒上」，因此即使嘉和生物認購反應熱烈，曾見五成升幅已經十分可觀。



信誠證券聯席董事張智威認為，嘉和生物上市前後，有明源雲（909）以及雲頂新曜（1952）等明星新股上市，該兩隻新股從質素上算更佳，因而投資者寧願將資金放置於明源雲以及雲頂新曜，嘉和生物則傾向「見好就收」。