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醫保明年底採用新問卷

2020-10-07 列印
　　香港保險業聯會宣佈推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》，即醫保《標準核保問卷》，供保險公司自願採用，以便投保人更易明白所需回答的核保問題。

　　《標準核保問卷》內容特點包括︰ 統一不同核保問題遣詞用字，並限制問題的範圍；使用顯淺易明的用語及格式，於大部份問題中，投保人只須回答「是/否」；清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時，才會要求申請人提供額外資料，以及縮短大部份與已存在疾病相關問題的披露期，並以5年為上限。

　　食衞局發言人鼓勵自願醫保的產品提供者開始採用標準核保問卷；又指在明年底後，所有自願醫保的產品提供者在處理自願醫保計劃認可產品的新申請和轉移申請而收集健康相關的資料時，須採用這份標準核保問卷。
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