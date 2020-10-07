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強積金上月轉虧 人均蝕4883元

2020-10-07 列印
        新冠肺炎疫情令環球資本市場頻頻波動，理柏數據顯示，單月強積金回報自4月以來保持正增長後，9月再次轉虧，跌2.25%；若按今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元、計劃成員總數445.9萬人計，人均蝕約4883元。年初至9月底，強積金仍有正回報1.77%，人均賺約3841元。

　　數據顯示，單計9月份，日本股票表現最佳，升幅達3.28%，港元債券及貨幣市場亦錄得正回報，其餘類別均錄虧損，香港股票及中國股票分別以6.09%及6.44%的跌幅包尾。
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