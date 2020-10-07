卓越商企今招股籌32億 騰訊京東等認購12億

卓越商企服務（6989）今日起招股，最高集資32.04億元，合共引入9名基石投資者，投資1.5億美元（約11.7億港元），當中騰訊（700）將認購4500萬美元，京東（9618）認購2000萬美元，南方基金以及雪湖資本分別認購1700萬美元。若假設超額配售權並未行使，基石投資者認購的股份，佔是次發行股份的36.3%至41.7%。



以經營商務物業管理服務提供商卓越今次全球發售3億股，招股價介乎9.3至10.68港元，每手1000股，入場費為10787.62元，預計10月12日定價，10月19日掛牌，海通國際及招銀國際為聯席保薦人。



公司執行董事兼總經理郭瑩表示，大灣區是中國經濟最發達的地方，再加上公司母企的房地產開發項目，以及不少大客戶業務佈局亦會集中長三角地區，公司未來在業務發展上，將會集中在大灣區深耕發展，而後進一步加大在長三角地區的擴張力度，同時發展一線以及核心一線城市。



該公司主要為客戶提供覆蓋物業全生命周期的全產業鏈綜合服務，截至今年5月底，其在34個城市擁有331個在管項目，總管理面積為2580萬平方米，有111個項目位於大灣區。



聚焦商業及工業物業板塊



郭瑩又表示，住宅業務並不是公司業務發展的重點，雖然現時母企卓越集團開發不少住宅業務，惟其承接的第三方住宅物業並不是特別有質量，因此在業務結構中，公司會更加聚焦商業物業和工業物業板塊，包括管理城市綜合體、企業園區及大樓，以及工業園區等。除此以外，公司未來會繼續優先聚焦內地市場，海外佈局上會持續關注相關趨勢，或會跟隨客戶拓展海外市場。



公司計劃將集資所得金額的70%用作業務擴張及戰略性收購和投資，10%用作投資先進的信息技術系統，5%用作在管物業的設施升級，5%用作吸引及培育人才，剩餘10%將用作一般公司用途。