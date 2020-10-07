  • 2020年10月7日 星期三
  • 24º
  • 74%
熱門： 酒吧陳振聰龔仁心宣道小學劉德華

日報新聞 > 財經

標普料港明年增長5.3%

2020-10-07 列印
　　今年以來新冠肺炎疫情猛烈衝擊環球經濟，國際評級機構標普認為，疫情對經濟最壞的影響已經過去，其中亞太區經濟已見底，但各國復甦步伐不一；標普又指出，中國正帶動亞洲乃至全球經濟復甦，惟仍要持續觀察中國復甦狀況。

　　中國方面，羅奇認為，中國經濟反彈亦受惠基建投資相關的刺激措施、房地產行業及由電子產品帶動的貿易回暖；但近期內地黃金周的旅遊數字或遜於市場預期，反映消費需求疲弱需時恢復。他又指，難將內地刺激經濟措施與其他地區比較，而內地實質利率由5月低位回升，反映整體金融情況收緊。標普預計，今年中國經濟按年增長2.1%，明年加快至6.9%；香港今年收縮7.2%，明年轉負為正，可望有5.3%增長。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd