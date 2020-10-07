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嗶哩嗶哩明年回流 籌約78億

2020-10-07 列印
　　中概股回流又有新進展。據《路透》旗下IFR引述消息人士指，中概股影片網站嗶哩嗶哩（bilibili）已委任摩根士丹利、高盛、摩根大通和瑞銀，安排明年回港第二上市，集資至少10億美元（約78億港元）。嗶哩嗶哩周一股價升7.89%，收報45.1美元，總市值達155.79億美元（約1215.2億港元）。

　　嗶哩嗶哩2018年3月在美國納指上市。報道指出，由於港交所要求上市公司至少要有兩年良好財務數據紀錄，才符合第二上市條件，因此嗶哩嗶哩最快只可於明年來港上市。嗶哩嗶哩對此未有作出評論。

　　

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