中環IFC外望——遠展荃灣推保管箱生意

地產商遠東發展（035）開拓保管箱業務，該公司昨日宣佈，推出首間私人保管庫「遠東保庫」。公司董事總經理孔祥達指，因應市場需求推出保管箱服務，公司未來目標是在香港數個優質地段積極開展保管庫網絡！



孔祥達稱，近年香港各大銀行相繼結束或縮減其保管箱業務，保管箱供不應求，客戶通常需要輪候5至7年。針對市場需求，公司推出擁有智能保安技術、靈活穩當和個人化的保管箱服務。首個遠東保庫鄰近荃灣港鐵站，提供約4500個、6款不同尺寸的保管箱，每月收費為218元起；未來目標是在香港數個優質地段積極開展保管庫網絡。



遠東保庫在傳統保管箱服務上引進智能保安科技，結合實體及生物認證技術，並採用包括人臉識別、掌靜脈識別及實時二維碼條碼的前尖智能保安系統。遠東發展昨微升1%，收報2.2元。



愛奇藝︰無證據涉財務造假



傳出考慮回港第二上市的愛奇藝表示，針對沽空機構Wolfpack Research指稱公司涉嫌財務造假，公司已完成相關內部審查，未發現任何可證實指控的證據。消息公佈後，愛奇藝周一股價曾升逾3.6%，收報23.4美元，仍升2.4%。



愛奇藝4月曾被Wolfpack Research狙擊，指公司早在2018年IPO前已犯欺詐行為，其無法合法地擴展業務，並估計愛奇藝將去年的收入誇大了約8億至13億元人民幣，即27%至44%。



愛奇藝宣佈公司已基本完成對Wolfpack提出的某些指控的審查，認為有關說法缺乏依據。該內部審查由公司獨立審核委員會監督，並得到專業顧問的協助，包括非該公司審計師的四大會計師事務所。



愛奇藝將繼續與SEC合作，但無法預測SEC調查的持續時間，造成的結果或影響。



高瞻