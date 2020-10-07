特朗普開腔 大市即轉弱 刺激方案觸礁 杜指倒跌375點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27772跌375點；納斯達克指數收報11154點，跌177點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見31.08港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見533.04港元，較香港收市價升5.54港元。
聯儲局主席鮑威爾發表講話，認為還需要一段時間經濟才能復甦，美股三大指數輕微高開後轉弱，標指及納指一度倒跌。
美國總統特朗普今晨突然宣布，已指令華府談判代表，取消與民主黨人就刺激經濟方案舉行的談判，直到十一月大選結束後，才考慮重啟談判。此消息一出，杜指由升轉跌，應聲下挫逾三百點。
油價顯著反彈，11月交貨的紐約輕質原油期貨價格，收報每桶40.67美元，升1.45美元，升幅超過百分之三。
美國眾議院議長佩洛西與財長勞欽曾通電話，討論新一輪的刺激經濟方案，但暫時未達成協議。
特朗普出院 情況審慎樂觀
特朗普健康情況續改善，並已出院返回白宮，並計劃如期參加原定於10月15日舉行的下一場總統候選人辯論。白宮醫生康利（Sean Conley）稱，特朗普健康情況持續有改善，他將於白宮繼續接受新冠肺炎治療，醫療團隊對其身體狀況審慎樂觀。
數據方面，美國8月貿易逆差為671億美元，為2006年以來的最高水平，高於預期的661億美元；7月數據則修訂為634億美元。8月進口總額增長3.2%，出口總額升2.2%，服務貿易順差降至168億美元，為2012年以來最低水平。
港股三日累升705點
恒生科指昨日明顯跑贏大市，抽升近3.5%，收報7336點，30隻成份股中有27隻向上，升幅最勁為微盟（2013）。恒指承接外圍向好，一度高見24005點，終收報23980點，上揚212點，三日累升705點。惟大市交投續弱，成交金額僅868億元。
科指表現搶鏡，微盟是升幅最大科指成份股，收飆8.27%；比亞迪電子（285）炒高8%；金山（3888）抽升7.69%。
手機及晶片股表現突出，舜宇（2382）漲3.46%，收報119.5元；瑞聲（2018）揚4.57%。