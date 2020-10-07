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金管入市沽11.63億港元

2020-10-07 列印
        在IPO熱潮下，資金持續流入香港，支持港匯強勢，再度觸及7.75強方兌換保證價，金管局又入市接美元盤，向市場沽出11.63億港元，令明日（8日）本港銀行體系總結餘增至2675.93億元。

　　港匯昨徘徊於7.75至7.7502兌1美元之間。上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，資金不斷湧港支撐港匯強勢，除了受IPO熱潮影響外，亦因股市現貨有需求所致。他指，螞蟻集團或於本月進行IPO，料資金將繼續流入直至螞蟻集團完成IPO，故本月銀行總結餘可能增至3000億元。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恒指，由於螞蟻集團招股在即，投資者興趣甚大，加上有其他IPO活動，預期續有大量資金流入本港，銀行總結餘或會再增200億元。
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