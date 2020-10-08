推斬件式紓困措施補鑊 特朗普派錢 杜指急彈530點

美國總統特朗普昨晚表示，將會推出斬件式紓困刺激措施，帶動航空股造好，美股三大指數升逾1%，杜指早段漲逾300點。港股夜期亦靠穩，中段升67點，見24240點，輕微低水三點。



外圍股市因應美國是否推出下一輪刺激經濟措施而波動，雖然美國總統特朗普不同意磋商一藍子方案，但願意推行個別的抗疫紓困措施。



美國聯儲局公佈9月15日至16日會議的紀要顯示，儲局官員擔心，若國會未能推動進一步的財政刺激措施，將威脅經濟復甦。會議總結說：「許多與會者指出，經濟展望得助於額外的財政支持，如果未來的財政支持明顯少於預期，或到來的時間比預期要遲，經濟復甦步伐可能會慢於預期。」



特朗普日前表示，白宮會停止與民主黨人磋商抗疫紓困方案，令美股周二尾段下挫。不過，其後他又表示，願意推出個別措施，包括向每名國民發放1200美元現金，以250億美元支持航空業，以及動用1350億美元保障中小企僱員就業等，令外圍股市氣氛轉好。



金價下挫近1%。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1890.8美元，跌18美元，跌幅0.94%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28303點，升530點；納斯達克指數收報11364點，升210點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見31.59港元，較香港收市價升0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見537.01港元，較香港收市價升2.01港元。



港股方面，在手機孖寶領漲下，恒指亦重上二萬四關，並以接近全日高位收市，報24242點，上揚262點，四日累彈967點。但港股交投繼續淡靜，成交金額僅921億元。



港匯持續強勢



另一方面，新股招股浪接浪，港匯持續強勢，再次觸及7.75強方兌換保證，金管局在一日內兩度入市，在歐洲時段初段承接美元沽盤，向市場注入11.63億港元，令本港銀行體系總結餘本周五增至2707.32億港元。



疫情緩和，網購熱情消退，香港電視（1137）9月每日平均定單量3.3萬張，較8月微升0.3%，但每單平均價值為483元，按月跌8.2%，平均每日定單總商品交易額為1590萬元，按更跌8.1%，上月定單總商品交易額為4.78億元，按月跌10.8%。香港電視股價曾跌9.3%，收報10.9元，跌4.4%。



另外，恒大（3333）上月網傳向廣東省政府求救的消息流出後，引發投資者造淡，債價大跌當日股價低見13元，最多跌約14.5%，更被投資者大手沽空，據彭博報道，當日沽空恒大由過往的數百萬股，急增至9000萬股，涉及金額逾13億元，佔當日沽空總成交近42%，為近一個月來最大沽空金額。



當恒大澄清網傳的文件是憑空捏造後，股價連日反彈，上周二公佈與部份戰投簽定協議後，股價更急彈近兩成，由低位計升逾五成，然而恒大股價反彈前有基金睇錯市，加大其沽空比例近一倍，估計空軍今次損失慘重。



