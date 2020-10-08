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全球億萬富豪亞洲佔最多

2020-10-08 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊經濟，但資產價格出現V形反彈後，截至7月底，全球億萬富豪擁有的財富達10.2萬億美元新高，人數達2189人；其中美國636人，財富達3.6萬億美元。亞洲則為全球億萬富豪最多的區域，佔全球總數的38%，其中內地億萬富豪佔比一半，達415人，財富達1.7萬億美元。

　　瑞銀及羅兵咸永道發表的億萬富豪報告顯示，亞洲億萬富豪達831人，佔全球總數的38%；自4月初至7月底，亞太區億萬富豪的財富反彈36%至3.3萬億美元，顯示當地經濟在疫情下正在復甦。中國內地億萬富豪的財富增長冠絕亞洲。截至7月底，內地億萬富豪人數達415人，創歷史新高，其中98%的億萬富豪屬白手興家；內地億萬富豪總財富達1.7萬億美元。

　　
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