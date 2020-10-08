嘉和首掛遇冷僅升16% 頭槌飛大戶恐損手離場

再有新股大熱倒灶！榮膺未有盈利生科股「凍資王」嘉和生物-B（6998）昨首掛，惜雷聲大雨點小，不但未能延續暗盤升勢，全日大部份時間低於暗盤最低價，收市僅較招股價升16.46%，一手帳面賺1975元。不過，以借孖展認購「頂頭槌飛」的大戶，則要損手離場，每張頭槌飛或要損手逾五萬元。



嘉和生物昨日高開21.67%，報29.2元，不久後升至32.2元，股價隨即掉頭向下，升幅不斷收窄，最終收市報27.95元，較招股價24元僅升16.46%，若不計手續費及佣金，一手500股僅賺1975元。



認購「頂頭槌飛」的大戶，每張認購599.45萬股股份的頭槌飛，涉資1.45億元，若以借九成孖展，利率為2.9厘計，僅孖展利息已高達8.3萬元，計及獲配股份的交易徵費，每張申請成本接近8.5萬元。不過，每份申請獲配7500股或15手，帳面盈利僅得29625元，扣除成本後，每張頂頭槌飛帳面蝕逾5.5萬元。



每手僅賺1975元



近期先後有多隻新股熱門新股，均出現大熱倒灶的情況。信誠證券聯席董事張智威分析，市場認購新股氣氛濃烈，證券行孖展一度供不應求，惟該類新股上市時，後續仍有質素更勝一籌的新股準備掛牌，因此投資者傾向「見好就收」，將資金轉至佈置下一隻新股。



另外，內地商業物管服務提供商卓越商企服務（6989）昨日起招股，本報綜合多家證券商數據統計，該股首日合共錄得372億元孖展認購，以公開發售部份集資3.2億元計算，超額認購逾115倍。當中輝立借出130億元，耀才借出90億元，英皇借出30億元，富途、信誠以及凱基分別借出21.14億、20億以及18億元孖展。



威海銀行籌29億



據路透旗下IFR引述消息人士指，下周一掛牌的威海市商業銀行（9677）將以招股價下限3.35元定價，若以發行8.77億股計算，合共集資29.4億元。



