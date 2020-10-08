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內地外儲減 上月僅3.14萬億美元

2020-10-08 列印
　　內地9月外匯儲備連升5個月後首次轉降。國家外管局昨公佈數據顯示，截至今年9月底，內地外匯儲備規模為近3.14萬億美元，較8月減少220.5億美元，下降約0.7%，終止早前的5個月連升。國家外匯管理局副局長王春英及新聞發言人表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，9月外匯儲備規模有所下降。

        外管局最新數據還顯示，9月末，官方儲備資產中黃金儲備為1182.02億美元，按月降44.13億美元。但以盎司計，9月末黃金儲備續維持在6264萬盎司，為連續第13個月保持不變。

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