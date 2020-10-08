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線下授課仍屬主流 建橋收費模式未變

2020-10-08 列印
　　疫情期間，工作、教育方式均被迫轉至線上舉行，當中線上教育成為辦學趨勢之一，建橋教育（1525）投資者關係總監胡志鵬在接受本報專訪時表示，線上教育仍然只是其中一樣輔助教學工具，但學歷教育不同於普通補習，線下授課不能被線上教學取代，因而不擔心公司收費模式會出現大變的情況，學校正式上學後仍有80%的課程通過線下授課，僅20%的課程會通過線上教學。

        胡志鵬表示，隨著內地疫情好轉，預計新學年不會再出現住宿費退費情況，而上半年雖受住宿費退費影響，但淨利潤同比仍有增長，對全年業績有信心。

        

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