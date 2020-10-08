憧憬蘋果推5G新機 手機孖寶領漲藍籌

Apple更新官方網站，表示將會在10月13日美國西岸時間早上10點（即本港時間下周三凌晨一時）於Apple總部的Steve Jobs Theater舉辦發佈會。雖然未有明言發佈會上將會公佈甚麼產品，但預期新iPhone將會是其中之一。
發佈會以「Hi,Speed.」為標題，相信是指新iPhone將會支援5G高速網絡的意思，據早前傳聞，新iPhone（估計是iPhone
12）系列將會轉用類似iPadPro的方角設計，並且將會有4個不同型號，包括新的5.4吋細機和6.7吋大機。
受消息刺激，舜宇光學跑贏一眾藍籌股，上揚5.11%，收報125.6元；瑞聲科技亦成為第二大升幅藍籌股，走高3.33%，收報44.95元。
ATMX及晶片股向好
「ATMX」亦全線向好，美團（3690）公佈《美團外賣國慶消費大數據》，於10月1至5日期間，熱門景區外賣單量按年大增兩倍，消息提振股價漲3.8%，收報267.8元；騰訊（700）上揚1.42%，報535元；阿里巴巴（9988）升2.93%，收報288.2元；小米（1810）漲1.4%，收報21.7元。
晶片股明顯跑贏大市，中芯（981）彈2.49%，收報18.96元；華虹（1347）升1.57%，收報29.1元；康特隆（1912）飆11.11%，收報0.27元；ASM（522）炒高6.26%，收報85.75元。