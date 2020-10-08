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滙豐可扣稅強積金 半年逾1.4萬宗申請

2020-10-08 列印
　　可扣稅強積金自願性供款（TVC）自去年4月推出，滙豐香港退休金主管葉士奇表示，截至今年9月底滙豐強積金累計收到逾1.4萬個申請，超過9成申請選擇月供，平均每月供款約人4000元，1年計供款4.8萬元，未有用盡6萬元的扣稅額。他指，在今年3月底稅務年度完結前2個月屬TVC申請高峰期，4月以來申請已見放緩。

  截至6月底，滙豐強積金共有超過29萬個預設投資策略（DIS）帳戶。他指，當中有7.6萬個強積金計劃成員主動選擇投資DIS。在過去幾年，主動選擇投資DIS的成員比例穩定上升。

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