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兩內房分拆物管上市 合景世服相共籌109億

2020-10-08 列印
　　內地房產商合景泰富集團（1813）和世茂集團（813）公佈，分別分拆旗下物管合景悠活和世茂服務上市，並計畫本周闖關聯交所上市聆訊。

        合景泰富集團昨公佈分拆物管合景悠活上市，合資格股東可在優先發售獲保證股額，每持有45股可認購1股預留股份，而每持有2股的股東，可獲派發1股合景悠活股份。

　　另外，路透社指，內地地產商世茂集團將分拆旗下世茂服務上市，並計劃本周尋聯交所上市聆訊，料集資10億美元（約78億港元）。集資所得將用作擴大業務規模、增加增值服務、改善善訊息技術系統等。

　　

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