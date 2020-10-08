中環IFC外望——耀才盈喜料多賺七成

耀才證券（1428） 發盈喜，預期中期未經審核綜合稅前溢利為4.02億元，按年大升約70%，創公司上市後新高。期內，日均交易額為1281億元，按年大升50%，主要是由於耀才證券「寶寶」及耀才期貨「豆豆」應用程式（APP）推出後，帶動客戶戶口總數增加至約41萬個。



截至9月底止，耀才「寶寶」、「豆豆」APP的下載量，較去年同期上升1.03倍。期間，耀才優化開戶程序，開戶時間縮短至3分鐘，令開戶量較去年同期大增5.19倍。另耀才亦推廣由金管局認可的電子直接付款授權服務（eDDA），入款速度少於4分鐘。



落盤方面，耀才提升落盤速度至每次0.0028秒。期內，經耀才「寶寶」APP落盤量約437萬次，按年飆4.72倍；經所有平台的落盤總量超945萬次，較去年同期增83%。



藍十字推大灣區投保



新冠肺炎疫情令本港保險業受挫。但藍十字保險執行董事尹志德昨指，今年上半年公司業務錄得單位數的按年跌幅，仍保持平穩，對公司業績感到滿意。



他續稱，入境限制令旅遊保險等受到一定影響，但相信疫情會趨於好轉，且公司亦有為健康碼的推出作準備，推出針對大灣區的保險產品。



藍十字保險亦發展數碼平台，現時更有19款產品可透過網上投保。



香港保險業聯會周二（6日）推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》，尹志德表示，投保內容及過程具有一定複雜性，相信問卷標準化可幫助市民理解產品內容，便利投保；藍十字支持相關準則，望業界可有共識。



藍十字推出「智Fit」運動保險，為年齡介乎10歲至65歲人士而設，主要針對運動愛好者、業餘教練、學生及職業運動員，涵蓋多種球類運動、田徑、瑜伽及健身等逾30種運動及比賽。



高瞻