美失業金初申領者減9000人 憧憬刺激方案 杜指升122點

美國有機會達成新一輪刺激經濟方案，刺激美股三大指數周四早段向好，杜指曾升155點報28459點，升幅0.55%；納指及標指都升約0.7%。不過，本港時間凌晨12時左右，三大指數升幅收窄，其中杜指僅升25點。



分析師表示，共和黨在新一輪刺激經濟方案上，要很快取得民主黨支持，任務十分艱巨，這一點令杜指升逾155點後，升幅明顯收窄。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28425點，升122點；納斯達克指數收報11420點，升56點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見31.48港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見538.73港元，較香港收市價升3.73港元。



數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少9000人至84萬，但較市場預期的82萬人遜色，而持續申領救濟人數則減至1097.6萬人，少過預期1140萬人。



歐洲股市造好，石油股升幅顯著。英國富時100指數收報5978.03點，升31點。德國DAX指數收報13042.21點，升113點。法國CAC指數收報4911.94點，升29點。



金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1895.1美元，升4.3美元，升幅0.23%。



濠賭股遭拋售



港股方面，本港新增確診數目連續兩日反彈至雙位數水平，市場擔心出現第四波疫情，累港股連彈四日後現回吐，恒指周四高開低收，收市報24193，微跌49點，續穩守10天線（23668）和20天線（24027）水平，成交縮至877億元。投資者繼續炒股不炒市，其中光伏股最搶鏡，可是，濠賭股慘遭大行降級劈價，集體捱沽。



受惠隔晚美國上市的太陽能板塊集體向上，本港上市的光伏股受資金追捧，福萊特玻璃（6865）、信義光能（968）及信義能源（3868）齊齊破頂。



澳門十一黃金周首七日內地旅客按年大挫83%，加上摩通下調多隻濠賭股評級兼全線劈價，濠賭股遭拋售。



新濠（200）插3.41%；永利澳門（1128）降2.28%；金沙（1928）挫2.85%；澳博（880）走低2.98%。