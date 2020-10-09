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金管再入市 渣打看淡美元

2020-10-09 列印
        螞蟻集團上市在即，繼續帶動市場對港元的需求，港元匯價頻繁觸及7.75強方兌換保證，金管局昨日兩度入市，承接5.55億美元沽盤，共向市場注入約43億港元；銀行體系總結餘將於下周二（13日）增加至2750.33億港元。

        本港新股市場活躍，且螞蟻集團赴港上市的步伐愈近，刺激港匯持續於強方區域徘徊，金管局本周已連續三日、共五度入市；今年以來則累計出手達59次，合共向市場注入逾1882億港元。

        外匯市場頻頻波動，美元弱勢持續，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，渣打看淡美元走勢，認為短線來看，美國大選前美元或受惠避險需求，但長期美元已展開結構性及周期性跌勢，預計未來12個月的跌幅可達7%。
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