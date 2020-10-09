美研打擊支付業務 螞蟻上市料未受阻

「世紀新股」螞蟻集團A+H上市已進入倒數階段，不過外電昨報道，出於國家安全考慮，美國正加緊討論是否採措施限制螞蟻及騰訊（700）的支付系統。分析人士指，螞蟻業務主要集中內地，海外業務收入佔比較小，預計美國政府相關討論暫時不會影響螞蟻上市計劃及市場投資熱情。記者 周文敏



彭博社昨引述消息人士報道，最近幾周美國高級官員已就如何以及是否要針對螞蟻集團、騰訊的支付系統出台限制措施，而加緊了討論，但預計不會很快做出最終決定。



美國官員擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數字支付，甚至威脅到美國國家安全。不過相關討論因總統特朗普感染新冠肺炎而停滯。



對此，螞蟻集團發言人回應，並不知悉美國政府內部有任何此類討論，強調螞蟻集團的業務主要在中國，對集團在中國市場的增長前景感到興奮。騰訊則未有回應。



業務集中內地



螞蟻招股書中顯示，截至今年6月底止12個月期間，螞蟻集團的國際總支付交易規模為6219億元人民幣。過往三年螞蟻集團來自境外地區的營業收入佔比分別約為5%，主要來自跨境支付及商家服務。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，美方對於螞蟻的數字支付是否採取制裁措施只處於討論階段，並未正式出台；其次是螞蟻的業務主要集中在內地，美國並非其主要市場，即使禁令出台對於螞蟻實質業務並無顯著打擊。故現時來看，相關討論暫時不會影響螞蟻上市進程及市場抽新股的熱情，若後續禁令出台屬實，投資者或會略為調低投資螞蟻的預期回報率。



晨星高級股票分析員譚綺蘅表示，螞蟻的海外收入佔比少於5%，若參考早前美國政府對於對TikTok和騰訊WeChat（微信）禁令只是限於美國本土內，相信對螞蟻的上市計劃及業務營運不會有太大影響。



