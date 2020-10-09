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淘寶上海開通首家「一元店」

2020-10-09 列印
　　阿里巴巴（9988）打造特價廠貨零售新模式，據內媒報道，阿里旗下淘寶特價版今日（9日）將在上海推出首家「1元更香體驗店」，該店將挑選來自120萬產業帶商家的貨品以全場1元人民幣的價格出售；淘寶特價版還計劃3年內在全國開業至少1000家「1元店」。

        報道指，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計劃」之一。淘寶特價版冀充份發揮阿里巴巴商業操作系統的營銷、物流、雲計算、金融等綜合能力，整合線上線下精準資源。

        阿里旗下的淘寶特價版是一款以工廠直供商品作為核心供給的購物APP。

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