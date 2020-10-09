淘寶上海開通首家「一元店」

報道指，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計劃」之一。淘寶特價版冀充份發揮阿里巴巴商業操作系統的營銷、物流、雲計算、金融等綜合能力，整合線上線下精準資源。
阿里旗下的淘寶特價版是一款以工廠直供商品作為核心供給的購物APP。
由尖沙咀樓上私竇「China Secret」引發的「蒲吧染疫群組」人數持續增加，繼數名泰籍女黑工及IVE學生在上址受感染後，再多一名男子在「China Secret」消遣後確診，與他同行任職保險經紀的...
2020-10-09
「惜食令」在內地如火如荼地推行，不過本周二傳出四川通江縣餐飲協會推出規定，兩桌或以上宴席，每桌不可超過十八個菜式，而價格更不低於五百八十八元人民幣。引爆大量網民狠批，有指是變相加價，並非節約。不過周四...
2020-10-09
今年諾貝爾文學獎揭曉！由現年已七十七歲的美國詩人路易絲‧格呂克（Louise Gluck）獲得。她曾獲多個著名文學獎，更在二○一六年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）手上獲得二○一五年的...
2020-10-09
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌映灣園15座低層G室，面積756方呎，三房連套房間隔，望海景，減價後獲買家以803萬承接，呎價10622元，屬市價水平。...
2020-10-09
美國有機會達成新一輪刺激經濟方案，刺激美股三大指數周四早段向好，杜指曾升155點報28459點，升幅0.55%；納指及標指都升約0.7%。不過，本港時間凌晨12時左右，三大指數升幅收窄，其中杜指僅升2...
2020-10-09
菲臘比古天奴今季重返巴塞隆拿出任最擅長的進攻中場，在三輪西甲貢獻一射兩傳，巴西國家隊教練迪堤見狀，即表示在周五世界盃南美洲區外圍賽首輪主場對玻利維亞時變陣踢「四二三一」，讓此子繼續擔任攻中。有古天奴與好友尼馬拍住上，巴西勢必大勝取開門紅，一於捧讓球主客和讓三球「主勝」。 （香港時間周六早上8:30開賽） 菲臘比古天奴今屆回歸巴塞，即在三輪西甲取得一入球、兩助攻，領軍錄得兩勝一和。這名廿八歲巴西中場回勇，全因巴塞新帥朗奴高文改踢「四二三一」陣式，讓他出任最擅長的進攻中場，此子矢言：「我的出色表現其實取決於很多因素，位置是其一。同時我很努力工作，很渴望在巴塞取得成功。」...
2020-10-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
洪永城（Tony）昨日出席公開活動時，暢談生活趣事和買樓話題，Tony亦自爆曾被女友梁諾妍問他的物業何時會加上她的名字，但他只是支吾以對！梁諾妍昨日在另一場合笑言，希望Tony可以做到「五星級男友」！...
2020-10-09
近期疫情出現多個危險信號，除了源頭不明病例湧現，在長假之後，先後爆發酒吧染疫群組、殘疾院舍群組，以及大學生、中學生患者的家庭群組，顯示病毒來勢洶洶，港府不敢怠慢，昨天起加強抗疫措施，包括延長多區門診派樽，同時在葵涌、九龍城、尖沙咀和灣仔有群組出現的社區，設立臨時檢測中心，讓市民自願檢測，這些都是必須的抗疫手段，但為遏止大規模爆疫，政府是時候準備「標靶式」的強制檢測。 病毒反撲，得到港大研究實證。港大醫學院實時數據顯示，病毒有效繁殖率由早前約零點五回升，於昨日突破一，意味每個患者可以感染另一人，反映社區爆疫機會超越警戒線。政府官員昨天露口風，指正在研究法律框架，有需要時，強制...
2020-10-09
受新冠病毒疫情影響，日本自從今年二月開始閉門賽馬後，明天起終於有限度地准許公眾人士入場。東京、京都和新潟競馬場的周六賽事，將容許事前在官方網頁購買指定座位的公眾人士入場，惟賽事當日就不會即場售賣入場門票，而每個馬場的入場人數上限有別，由六百二十一人至一千零四十七人不等。 馬場浮世繪
2020-10-09